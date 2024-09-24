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Григорий Яковлевич

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Около 1702 г.р.
Около 1709 г.р.
Около 1713 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1691 и 1702

Жена: Аграфена

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Аграфена

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аграфена

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аграфена

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Григорий Яковлевич, 52 года, и жена его Аграфена, 44 года. У них дети Кузьма, 17 лет, Иван, 10 лет, Иван, 6 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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