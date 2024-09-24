Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Аграфена
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Григорий Яковлевич, 52 года, и жена его Аграфена, 44 года. У них дети Кузьма, 17 лет, Иван, 10 лет, Иван, 6 лет. 1719г
Смерть
После 1724