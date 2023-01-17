Костромина (Токарева) Валентина Георгиевна
Место рождениядеревня Мыс Тюменского района Тюменской области
Дата рождения27.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Мыс Тюменского района Тюменской области
Бракосочетание
31.12.1964
Запись акта о регистрации брака № 1200 от 31.12.1964г., составлена бюро ЗАГС исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.12.1965
Сын: Костромин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Костромин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
20.12.1970
Дочь: Костромина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Костромин Владимир Григорьевич