Костромина (Токарева) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Токарева) Валентина Георгиевна

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Место рождения

деревня Мыс Тюменского района Тюменской области

Дата рождения

27.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Мыс Тюменского района Тюменской области
Бракосочетание
31.12.1964

Муж: Костромин Владимир Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о регистрации брака № 1200 от 31.12.1964г., составлена бюро ЗАГС исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.12.1965

Сын: Костромин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Костромин Владимир Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1970

Дочь: Костромина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Костромин Владимир Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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