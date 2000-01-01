Пахучий Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахучий Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пахучий Иван

Отец ребёнка: Пахучий Григорий

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пахучий Алексей

Отец ребёнка: Пахучий Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахучий Григорий

Смерть
Неизвестно
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