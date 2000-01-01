Пахучий Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пахучий Иван
Отец ребёнка: Пахучий Григорий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пахучий Алексей
Отец ребёнка: Пахучий Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахучий Григорий
Смерть
Неизвестно