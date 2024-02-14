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Крук Хаим

Место рождения

Польша

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Kruk Lejba

Мать: Kruk Frejda Wolf

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Кruk Соломон (Ick Jankle) (Ick Jankle)

Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Эренпрайс (Крук) Этл (Анна)

Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
13.01.1873

Дочь: Калекина (Крук) Мария (Мирьям Рохл Rochla) (Мирьям Рохл, Rochla)

Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
24.03.1876

Сын: Крук Яков (Лейба)

Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
20.02.1878

Дочь: (Крук) Софья (Lea)

Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)

Смерть
Неизвестно

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