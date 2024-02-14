Крук Хаим
Место рожденияПольша
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Kruk Lejba
Мать: Kruk Frejda Wolf
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Кruk Соломон (Ick Jankle) (Ick Jankle)
Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Эренпрайс (Крук) Этл (Анна)
Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)
Рождение ребёнка
13.01.1873
Дочь: Калекина (Крук) Мария (Мирьям Рохл Rochla) (Мирьям Рохл, Rochla)
Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)
Рождение ребёнка
24.03.1876
Сын: Крук Яков (Лейба)
Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)
Рождение ребёнка
20.02.1878
Дочь: (Крук) Софья (Lea)
Мать ребёнка: Крук Ривка Мошковна (Моисеевна)
Смерть
Неизвестно