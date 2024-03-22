Шилова Пелагея Митрофановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1987
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.04.1920
Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боровеев Алексей Андреевич
Рождение
08.10.1987
Отец: Шилов Митрофан Федорович
Мать: Шилова Ксения Ефремовна
Смерть
Неизвестно