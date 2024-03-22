Шилова Пелагея Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Пелагея Митрофановна

Место рождения

Спас-Городец, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

08.10.1987

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.04.1920

Муж: Боровеев Алексей Андреевич

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровеев Алексей Андреевич

Рождение
08.10.1987

Отец: Шилов Митрофан Федорович

Мать: Шилова Ксения Ефремовна

Спас-Городец, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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