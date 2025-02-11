Ярославцев Григорий Панфилович
мужской, родился 1799
умер Неизвестно
ОтецЯрославцев ПанфилНеизвестно г.р.
Супруги
Ярославцева Анна Яковлевна1814 г.р.
Дети
Ярославцев Иван Григорьевич1830 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ярославцев Панфил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ярославцев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ярославцева) Прасковья I Григорьевна
Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ярославцева) Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Ярославцева) Прасковья Ii Григорьевна
Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ярославцев Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ярославцева) Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
24.03.1857
Сын: Ярославцев Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно