Ярославцев Григорий Панфилович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Ярославцев Григорий Панфилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799

умер Неизвестно

Отец
Ярославцев ПанфилНеизвестно г.р.
Супруги
Ярославцева Анна Яковлевна1814 г.р.
Дети
Ярославцев Иван Григорьевич1830 г.р.
(Ярославцева) Прасковья I Григорьевна1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ярославцев Панфил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярославцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ярославцев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ярославцева) Прасковья I Григорьевна

Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ярославцева) Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Ярославцева) Прасковья Ii Григорьевна

Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ярославцев Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ярославцева) Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.03.1857

Сын: Ярославцев Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Ярославцева Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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