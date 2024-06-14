Быкова (Жилина) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1869
Дата смерти01.04.1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1869
Отец: Жилин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Лаврентий Матвеевич
Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Илья Матвеевич
Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева (Быкова) Лариса Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1897
Дочь: Власова (Быкова) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Власова (Быкова) Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1915
Дочь: Мамонтова (Быкова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
01.04.1957