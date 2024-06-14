Быкова (Жилина) Пелагея Алексеевна 17.07.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быкова (Жилина) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

17.07.1869

Дата смерти

01.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1869

Отец: Жилин Алексей

Мать: не указана

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Лаврентий Матвеевич

Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева (Быкова) Лариса Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
14.03.1897

Дочь: Власова (Быкова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович

Елань, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Власова (Быкова) Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович

Елань, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.09.1915

Дочь: Мамонтова (Быкова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Быков Матвей Иванович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
01.04.1957

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