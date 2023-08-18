Мотягин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотягин Иван

Мотягин Иван

Место рождения

Венгрия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина

Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотягин Петр

Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотягин Павел

Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотягина (Часовникова) Александра

Рождение ребёнка
30.03.1931

Дочь: Васенкова (Мотягина) Лидия

Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.