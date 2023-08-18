Мотягин Иван
Место рожденияВенгрия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина
Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотягин Петр
Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотягин Павел
Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1931
Дочь: Васенкова (Мотягина) Лидия
Мать ребёнка: Мотягина (Часовникова) Александра
Смерть
Неизвестно