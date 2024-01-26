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(Ермошкин) Феврония Андреев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.07.1909 ст.

Дата смерти

11.01.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1909 ст.

Отец: Ермошкин Андрей Константинов

Мать: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл254об-255 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов Ермошкин и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Крещение
21.07.1909 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл254об-255 Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Павел Емельянов и села Новых Маклауш запасного Фельдфебеля Трофима Петрова Петрова жена Дария Феодорова.
Смерть
11.01.1915 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл256об-257 Села Новых Маклауш крестьянина Андрей Константинова Ермошкина дочь Феврония причина: от кори похоронена на отведенном кладбище

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