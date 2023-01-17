Логинова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Логинов Михаил Платонович
Отец ребёнка: Логинов Платон Осипович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Логинов Стефан Платонович
Отец ребёнка: Логинов Платон Осипович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Логинов Дмитрий Платонович
Отец ребёнка: Логинов Платон Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно