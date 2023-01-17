Логинова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Логинов Михаил Платонович

Отец ребёнка: Логинов Платон Осипович

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Логинов Стефан Платонович

Отец ребёнка: Логинов Платон Осипович

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Логинов Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: Логинов Платон Осипович

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Платон Осипович

Смерть
Неизвестно
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