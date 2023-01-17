Зенкова (Журавлева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенкова (Журавлева) Александра Васильевна

Зенкова (Журавлева) Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Клинский уезд Московской губернии

Дата рождения

1904

Дата смерти

08.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Журавлёва Анна ????

Клинский уезд Московской губернии
Рождение ребёнка
12.08.1930

Дочь: Сотская Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Зенков Евгений Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Евгений Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.05.1978
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close