Зенкова (Журавлева) Александра Васильевна
Место рожденияКлинский уезд Московской губернии
Дата рождения1904
Дата смерти08.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: Журавлёва Анна ????
Клинский уезд Московской губернии
Рождение ребёнка
12.08.1930
Дочь: Сотская Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Зенков Евгений Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зенков Евгений Ильич
Смерть
08.05.1978
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище