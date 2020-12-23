Васильева Серова Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1955
Дата смерти23.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1978
Дочь: Моренко Васильева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Леонидович
Рождение ребёнка
02.04.1979
Сын: Васильев Александр Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Леонидович
Смерть
23.12.2020