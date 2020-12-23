Васильева Серова Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Серова Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1955

Дата смерти

23.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1978

Дочь: Моренко Васильева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Леонидович

Рождение ребёнка
02.04.1979

Сын: Васильев Александр Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Леонидович

Смерть
23.12.2020

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