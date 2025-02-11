Темлянцева (Паневина) Матрона Вавиловна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцева (Паневина) Матрона Вавиловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1869, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Паневин Вавила Макарович1849 г.р.
Мать
Паневина Мавра МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Темлянцев Андрей Николаевич01.12.1865 г.р.
Дети
Темлянцев Иван I Андреевич03.01.1888 г.р.
(Темлянцева) Дарья Андреевна19.03.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Паневин Вавила Макарович

Мать: Паневина Мавра Михайловна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
06.02.1887

Муж: Темлянцев Андрей Николаевич

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.01.1888

Сын: Темлянцев Иван I Андреевич

Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.03.1891

Дочь: (Темлянцева) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Проскурина (Темлянцева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1896

Дочь: (Темлянцева) Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1897

Сын: Темлянцев Иван Ii Андреевич

Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.1911

Дочь: (Темлянцева) Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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