Темлянцева (Паневина) Матрона Вавиловна
женский, родилась 1869, Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецПаневин Вавила Макарович1849 г.р.
МатьПаневина Мавра МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Темлянцев Андрей Николаевич01.12.1865 г.р.
Дети
Темлянцев Иван I Андреевич03.01.1888 г.р.
(Темлянцева) Дарья Андреевна19.03.1891 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
06.02.1887
Рождение ребёнка
03.01.1888
Сын: Темлянцев Иван I Андреевич
Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1891
Дочь: (Темлянцева) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Проскурина (Темлянцева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
17.06.1896
Дочь: (Темлянцева) Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Темлянцев Иван Ii Андреевич
Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.1911
Дочь: (Темлянцева) Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Темлянцев Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно