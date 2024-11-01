Николаев Игнатий
Место рождения
Дата рождения26.05.1801
Дата смерти02.04.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1801
Отец: Васильев Николай
Мать: (Никифорова) Анна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Игнатьева) Даръя
Мать ребёнка: (Данилова) Маръя
Рождение ребёнка
1829
Сын: Игнатьев Иван
Мать ребёнка: (Данилова) Маръя
Рождение ребёнка
1829
Сын: Игнатьев Николай
Мать ребёнка: (Данилова) Маръя
Рождение ребёнка
06.11.1832
Сын: Игнатьев Косма
Мать ребёнка: (Данилова) Маръя
Смерть
02.04.1836
Рождение ребёнка
22.04.1836
Сын: Сорокин Федор
Мать ребёнка: (Данилова) Маръя
Похороны
Неизвестно