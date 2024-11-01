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Николаев Игнатий

Место рождения

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

26.05.1801

Дата смерти

02.04.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1801

Отец: Васильев Николай

Мать: (Никифорова) Анна

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Игнатьева) Даръя

Мать ребёнка: (Данилова) Маръя

Рождение ребёнка
1829

Сын: Игнатьев Иван

Мать ребёнка: (Данилова) Маръя

Рождение ребёнка
1829

Сын: Игнатьев Николай

Мать ребёнка: (Данилова) Маръя

Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Игнатьев Косма

Мать ребёнка: (Данилова) Маръя

Смерть
02.04.1836
Рождение ребёнка
22.04.1836

Сын: Сорокин Федор

Мать ребёнка: (Данилова) Маръя

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно

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