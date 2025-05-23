Будкевич Тарас Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБудкевич Тарас

Будкевич Тарас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1898 г.р.
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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будкевич Николай Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будкевич) Марфа Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будкевич Кондратий Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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