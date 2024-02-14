Тимушев Абубакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимушев Абубакир

Тимушев Абубакир

Место рождения

Саратовская губ., Хвалынский уезд, Дворянско-Терешанская вол., с. Старозеленское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Талгат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Талиб

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Батырхан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимушев Люкман Абубакирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.