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Рихтер (Richter) Матиас (Mattheus)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

03.10.1783

Дата смерти

13.12.1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1783

Отец: Рихтер Иоганнес Адам

Мать: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
13.12.1804
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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