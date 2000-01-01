Рихтер (Richter) Матиас (Mattheus)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения03.10.1783
Дата смерти13.12.1804
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1783
Отец: Рихтер Иоганнес Адам
Мать: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
13.12.1804
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция