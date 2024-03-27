Перевезенцева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевезенцева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1936

Дочь: Терешина Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Перевезенцев Егор

Рождение ребёнка
12.02.1939

Сын: Перевезенцев Александр Егорович

Отец ребёнка: Перевезенцев Егор

п. Ермолаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Дмитрий

Отец ребёнка: Перевезенцев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевезенцев Владимир

Отец ребёнка: Перевезенцев Егор

Смерть
Неизвестно
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