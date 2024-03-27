Перевезенцева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1936
Дочь: Терешина Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Перевезенцев Егор
Рождение ребёнка
12.02.1939
Сын: Перевезенцев Александр Егорович
Отец ребёнка: Перевезенцев Егор
п. Ермолаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевезенцев Дмитрий
Отец ребёнка: Перевезенцев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перевезенцев Егор
Смерть
Неизвестно