Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна

Место рождения

Лениногорский район, дер.Зай Каратай Татарстан

Дата рождения

1906

Дата смерти

16.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Камалетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатхуллина Расыха Ибрагимовна

Отец ребёнка: Фатхуллин Ибрагим Юсупович

Рождение ребёнка
20.06.1933

Сын: Фатхуллин Рашит Ибрагимович

Отец ребёнка: Фатхуллин Ибрагим Юсупович

Рождение ребёнка
20.02.1934

Дочь: Фатхуллина Рашида Ибрагимовна

Отец ребёнка: Фатхуллин Ибрагим Юсупович

Смерть
16.09.1957

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