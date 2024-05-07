Фатхуллина Фахрикамал Камалетдиновна
Место рожденияЛениногорский район, дер.Зай Каратай Татарстан
Дата рождения1906
Дата смерти16.09.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Камалетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатхуллина Расыха Ибрагимовна
Отец ребёнка: Фатхуллин Ибрагим Юсупович
Рождение ребёнка
20.06.1933
Сын: Фатхуллин Рашит Ибрагимович
Отец ребёнка: Фатхуллин Ибрагим Юсупович
Рождение ребёнка
20.02.1934
Дочь: Фатхуллина Рашида Ибрагимовна
Отец ребёнка: Фатхуллин Ибрагим Юсупович
Смерть
16.09.1957