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Петров Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1924

Дата смерти

05.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1924

Отец: Петров Василий Михайлович

Мать: Петрова (Рыжова) Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ася Зиновьевна

Упоминание
Неизвестно
ВОВ Петров Валентин 1
Упоминание
Неизвестно
ВОВ Петров Валентин
Работа или профессия
Неизвестно
Полковник
Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Петров Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Петрова Ася Зиновьевна

Смерть
05.07.1988

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