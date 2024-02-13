Петров Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1924
Дата смерти05.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Ася Зиновьевна
Упоминание
Неизвестно
ВОВ Петров Валентин 1
Упоминание
Неизвестно
ВОВ Петров Валентин
Работа или профессия
Неизвестно
Полковник
Рождение ребёнка
20.08.1948
Мать ребёнка: Петрова Ася Зиновьевна
Смерть
05.07.1988