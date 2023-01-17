Колесникова (Иванникова) Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Иванникова) Наталья Филипповна

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Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.08.1900

Дата смерти

02.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900

Отец: Иванников Филипп Стефанович

Мать: не указана

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1930

Дочь: Нестеренко Лидия Петровна

Отец ребёнка: Колесников Петр Яковлевич

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.09.1976
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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