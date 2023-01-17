Колесникова (Иванникова) Наталья Филипповна
Место рождения
Дата рождения15.08.1900
Дата смерти02.09.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900
Отец: Иванников Филипп Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1930
Дочь: Нестеренко Лидия Петровна
Отец ребёнка: Колесников Петр Яковлевич
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.09.1976
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край