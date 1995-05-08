Мельников Алексей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Алексей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1995

Отец: не указан

Мать: Мельникова Екатерина Ивановна

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