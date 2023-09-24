Железный Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
3 класса
Работа или профессия
Неизвестно
Землепашец, личное хозяйство
Попал в плен (военное)
С 1941 по 1944
Оккупация на родине
Военная служба
?.12.1944
Санитар Корельский фронт
Военная служба
19.04.1945
Рядовой Санитар Ганцевичский РВК, Пинской обл.
Смерть
Неизвестно