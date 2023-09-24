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Железный Григорий Васильевич

Место рождения

Люсино, Ганцевичский район, Брестская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Люсино, Ганцевичский район, Брестская область
Образование
Неизвестно
3 класса
Работа или профессия
Неизвестно
Землепашец, личное хозяйство
Попал в плен (военное)
С 1941 по 1944
Оккупация на родине
Военная служба
?.12.1944
Санитар Корельский фронт
Военная служба
19.04.1945
Рядовой Санитар Ганцевичский РВК, Пинской обл.
Смерть
Неизвестно

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