Субботин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.
Дочь: Субботина (Субботина) Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1908 ст.
Сын: Субботин Иван (Иоанн) Николаевич
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна
30/XII-34 Источник ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 475 стр 17 №35м
Крещение
20.07.1908 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - Нижне-Муллинской волости деревни Заполья крестьянин Матфей Иоаннович Ширинкин Источник ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 475 стр 17 №35м
Рождение ребёнка
13.12.1913 ст.
Сын: Субботин Павел Александрович
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна
Ф 719 оп 1 д 476 №72м стр 30
Рождение ребёнка
09.02.1918
Сын: Субботин Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1919
Дочь: (Субботина) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна
Источник: ГАПК Ф 719 оп 1 д 476а стр 9 №16
Смерть
Неизвестно