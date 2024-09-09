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Субботин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.

Дочь: Субботина (Субботина) Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1908 ст.

Сын: Субботин Иван (Иоанн) Николаевич

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
30/XII-34 Источник ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 475 стр 17 №35м
Крещение
20.07.1908 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - Нижне-Муллинской волости деревни Заполья крестьянин Матфей Иоаннович Ширинкин Источник ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 475 стр 17 №35м
Рождение ребёнка
13.12.1913 ст.

Сын: Субботин Павел Александрович

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 476 №72м стр 30
Рождение ребёнка
09.02.1918

Сын: Субботин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1919

Дочь: (Субботина) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 оп 1 д 476а стр 9 №16
Смерть
Неизвестно

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