Иорданская (Северова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения11.03.1876
Дата смерти03.02.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иорданский Дмитрий
Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иорданский Евгений
Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иорданский Сергей
Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Иорданский Юрий
Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич
Рождение ребёнка
18.01.1900
Сын: Иорданский Николай
Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1900
Сын: Иорданский Михаил
Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1906
Дочь: (Иорданская) Наталья
Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич
Смерть
03.02.1940
Похороны
Неизвестно