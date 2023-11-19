Иорданская (Северова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Северова) Пелагея

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

11.03.1876

Дата смерти

03.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иорданский Дмитрий

Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иорданский Евгений

Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иорданский Сергей

Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Иорданский Юрий

Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1900

Сын: Иорданский Николай

Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1900

Сын: Иорданский Михаил

Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1906

Дочь: (Иорданская) Наталья

Отец ребёнка: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.02.1940
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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