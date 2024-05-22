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Абзянова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Абзянов Григорий Фёдорович

Мать: Абзянова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.

Сын: Митрошин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.

Дочь: Митрошина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1903

Сын: Митрошин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Митрошин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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