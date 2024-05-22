Абзянова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
02.10.1899 ст.
Сын: Митрошин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1902 ст.
Дочь: Митрошина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1903
Сын: Митрошин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1909
Сын: Митрошин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно