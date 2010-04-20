Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

2010 г.р.

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2010

Сын: Артём

Мать ребёнка: Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олеся

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