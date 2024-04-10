Жарынин Иван Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарынин Иван Демидович

Место рождения

Смоленская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1900 г.р.
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Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарынина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Жарынин Василий Иванович

Мать ребёнка: Жарынина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарынина Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерёмина Матрёна Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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