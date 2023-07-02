Красноперова Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1866 ст.
Дочь: Смельчакова Людмила Симеоновна
Отец ребёнка: Красноперов Симеон Петрович
Восприемник
19.08.1883 ст.
Кочево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Вера Родители: Кочевской Николаевской церкви священник Михаил Владимиров Присадский и законная жена его Надежда Александрова
Восприемник
14.11.1895 ст.
Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Екатерина Родители: сего Кривецкого села Георгиевской церкви священник Александр Гавриилов Смельчаков и законная жена его Людмилла Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1909