Красноперова Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 или 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1866 ст.

Дочь: Смельчакова Людмила Симеоновна

Отец ребёнка: Красноперов Симеон Петрович

Восприемник
19.08.1883 ст.
Кочево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Вера Родители: Кочевской Николаевской церкви священник Михаил Владимиров Присадский и законная жена его Надежда Александрова
Восприемник
14.11.1895 ст.
Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Екатерина Родители: сего Кривецкого села Георгиевской церкви священник Александр Гавриилов Смельчаков и законная жена его Людмилла Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноперов Симеон Петрович

Смерть
После 1909
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