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Тухватуллин Сайфулла

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

19.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1877

Отец: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Мать: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Манаев Гайфулла Сайфуллович

Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Рождение ребёнка
25.12.1909

Сын: Манаев Гарифулла Сайфуллович

Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Рождение ребёнка
11.12.1915

Сын: Манаев Газизулла Сайфуллович

Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Рождение ребёнка
1918

Сын: Манаев Газимулла Сайфуллович

Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Рождение ребёнка
1924

Сын: Манаев Хамидулла Сафиуллович

Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Рождение ребёнка
1935

Сын: Манаев Гаяз Сайфуллович

Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Смерть
Неизвестно

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