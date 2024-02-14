Тухватуллин Сайфулла
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения19.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1906
Сын: Манаев Гайфулла Сайфуллович
Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал
Рождение ребёнка
25.12.1909
Сын: Манаев Гарифулла Сайфуллович
Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал
Рождение ребёнка
11.12.1915
Сын: Манаев Газизулла Сайфуллович
Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал
Рождение ребёнка
1918
Сын: Манаев Газимулла Сайфуллович
Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал
Рождение ребёнка
1924
Сын: Манаев Хамидулла Сафиуллович
Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал
Смерть
Неизвестно