Коновалова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1893 ст.
Сын: Коновалов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Назарович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коновалов Иван Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно