Коновалова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1893 ст.

Сын: Коновалов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Назарович

Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Иван Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Назарович

Смерть
Неизвестно
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