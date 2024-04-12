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Федорова Елена Федоровна

Место рождения

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Федоров Федор Федорович

Мать: Федорова Ефросинья Потаповна

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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