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Вебер Мария Христофоровна

Место рождения

Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.03.1918

Дата смерти

25.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1918

Отец: Вебер Христофор Иванович

Мать: Кайзер Елизавета Ивановна

Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фельк Эльвира Константиновна

Отец ребёнка: Фельк Константин Карлович

Эльвира была рождена от брака с Кяго
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фельк Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Фельк Константин Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фельк Артур Константинович

Отец ребёнка: Фельк Константин Карлович

Работа или профессия
Неизвестно
Владела немецким языком, писала, говорила. Была переводчиком
Рождение ребёнка
24.05.1936

Дочь: Фельк Ирма Константиновна

Отец ребёнка: Фельк Константин Карлович

Арест
1941
С 1941 г. по декабрь 1952 г .находилась на спецпоселении в Красноярском крае. С 08.12.1952г. по 07.02.1956 г. в Сузуне, Сузунского района, НСО
Бракосочетание
17.10.1960

Муж: Фельк Константин Карлович

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.10.1986
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Атеросклеротический церобросклероз

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