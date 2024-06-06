Вебер Мария Христофоровна
Место рождения
Дата рождения22.03.1918
Дата смерти25.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фельк Эльвира Константиновна
Отец ребёнка: Фельк Константин Карлович
Эльвира была рождена от брака с Кяго
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фельк Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Фельк Константин Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фельк Артур Константинович
Отец ребёнка: Фельк Константин Карлович
Работа или профессия
Неизвестно
Владела немецким языком, писала, говорила. Была переводчиком
Рождение ребёнка
24.05.1936
Дочь: Фельк Ирма Константиновна
Отец ребёнка: Фельк Константин Карлович
Арест
1941
С 1941 г. по декабрь 1952 г .находилась на спецпоселении в Красноярском крае. С 08.12.1952г. по 07.02.1956 г. в Сузуне, Сузунского района, НСО
Бракосочетание
17.10.1960
Смерть
25.10.1986
Атеросклеротический церобросклероз