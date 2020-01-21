Андреев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1952

Дата смерти

21.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Колесник) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1981

Сын: Андреев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Андреева (Колесник) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
11.06.1987

Сын: Андреев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Андреева (Колесник) Татьяна Николаевна

Смерть
21.01.2020

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