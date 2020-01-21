Андреев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1952
Дата смерти21.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1981
Сын: Андреев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Андреева (Колесник) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
11.06.1987
Сын: Андреев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Андреева (Колесник) Татьяна Николаевна
Смерть
21.01.2020