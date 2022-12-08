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Ханов Рустем Расулевич
Ханов Рустем Расулевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ханов Расуль
Мать
Ханова (Валиуллина) Лира Рахматулловна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ханов Расуль
Мать:
Ханова Лира Рахматулловна
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