Кальченко Андрей Тарасиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1918
Дочь: Кальченко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Кальченко Пелагея Стефановна
Киевский уезд, с. Ясногогодка, дер. Толокунь, 127-1079-774, 1918-1920, Пленка # 005683836, стр.101
Смерть
Неизвестно