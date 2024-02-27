Корниенкова Гликерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенкова Гликерия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Корниенков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Корниенков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Корниенков Иван Иванович

Отец ребёнка: Корниенков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Корниенкова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Корниенков Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенков Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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