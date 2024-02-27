Корниенкова Гликерия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Корниенков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Корниенков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Корниенков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Корниенкова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Корниенков Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно