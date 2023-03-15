Васильев Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Васильев Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
25.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Раиса

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Раиса

Смерть
Неизвестно
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