Васильев Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Васильев Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Раиса
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Раиса
Смерть
Неизвестно