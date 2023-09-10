Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти04.05.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Деветьярова Наталья Петрова
Отец ребёнка: Деветьяров Петр Силин
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Деветьярова Устинья Петрова
Отец ребёнка: Деветьяров Петр Силин
Рождение ребёнка
1789
Сын: Деветьяров Тимофей Петров
Отец ребёнка: Деветьяров Петр Силин
Смерть
04.05.1811