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Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

04.05.1811

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деветьяров Петр Силин

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Деветьярова Наталья Петрова

Отец ребёнка: Деветьяров Петр Силин

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Деветьярова Устинья Петрова

Отец ребёнка: Деветьяров Петр Силин

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Деветьяров Тимофей Петров

Отец ребёнка: Деветьяров Петр Силин

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.05.1811

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