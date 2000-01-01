Софронова Федосеева (Константинова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронова Федосеева (Константинова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1874

Отец: Константинов Александр

Мать: Константинова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Софронова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Софронов Михаил Васильевич

Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1900

Сын: Софронов Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Софронов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Софронова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Софронов Михаил Васильевич

Бракосочетание
1904

Муж: Федосеев Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Федосеев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.01.1907

Сын: Федосеев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Федосеев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
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