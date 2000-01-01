Софронова Федосеева (Константинова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1874
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1874
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Софронова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Софронов Михаил Васильевич
Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1900
Сын: Софронов Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Софронов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Софронова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Софронов Михаил Васильевич
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.01.1907
Сын: Федосеев Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Федосеев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Федосеев Алексей Евгеньевич
Работа или профессия
Неизвестно