Прасковья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Ефремов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Михаил Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Ефремов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Ефремов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Ефремов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Роман Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Ефремов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Ефремов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Ефремов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Ефремов
Смерть
Неизвестно