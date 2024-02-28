Прасковья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Ефремов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Михаил Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Ефремов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Ефремов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Ефремов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Роман Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Ефремов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Ефремов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Ефремов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Ефремов

Смерть
Неизвестно

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