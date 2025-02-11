Winter Karl 22.08.1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Winter Karl

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.08.1810, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

умер 22.08.1847, Республика

Супруги
Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A1813 г.р.
Дети
Harder (Winter) Aganetha C K15.05.1835 г.р.
Winter Peter22.09.1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Бракосочетание
29.07.1834

Жена: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Супруг(-а): Elisabeth P A Winter Schmidt (Krause)

Рождение ребёнка
15.05.1835

Дочь: Harder (Winter) Aganetha C K

Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Рождение ребёнка
22.09.1837

Сын: Winter Peter

Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
02.04.1839

Дочь: (Winter) Maria

Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Рождение ребёнка
05.04.1841

Сын: Winter Karl

Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Рождение ребёнка
14.04.1843

Сын: Winter Johann

Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Рождение ребёнка
01.05.1845

Сын: Winter Heinrich

Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Рождение ребёнка
20.04.1847

Сын: Winter Heinrich Karl

Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A

Смерть
22.08.1847

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