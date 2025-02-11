Winter Karl
мужской, родился 22.08.1810, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
умер 22.08.1847, Республика
Супруги
Дети
Harder (Winter) Aganetha C K15.05.1835 г.р.
Winter Peter22.09.1837 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Бракосочетание
29.07.1834
Рождение ребёнка
15.05.1835
Дочь: Harder (Winter) Aganetha C K
Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
Рождение ребёнка
22.09.1837
Сын: Winter Peter
Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1839
Дочь: (Winter) Maria
Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
Рождение ребёнка
05.04.1841
Сын: Winter Karl
Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
Рождение ребёнка
14.04.1843
Сын: Winter Johann
Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
Рождение ребёнка
01.05.1845
Сын: Winter Heinrich
Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
Рождение ребёнка
20.04.1847
Сын: Winter Heinrich Karl
Мать ребёнка: Winter Schmidt (Krause) Elisabeth P A
Смерть
22.08.1847