Климов (Солодовников) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов (Солодовников) Раиса Михайловна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1944

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Солодовников Михаил Фокеевич

Мать: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское
Рождение ребёнка
27.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
Дарьинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Дарьинский, с.Дарьинское

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