Климов (Солодовников) Раиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения1944
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Дарьинский, с.Дарьинское
Рождение ребёнка
27.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2009
п.Дарьинский, с.Дарьинское