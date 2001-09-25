Хабибуллина (Сибгатуллина) Някия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина (Сибгатуллина) Някия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1947

Дата смерти

25.09.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947

Отец: Сибгатуллин Абдулла

Мать: Сибгатуллина Махнузя

Бракосочетание
Около 14.12.1963

Муж: Хабибуллин Абдулбяр

Рождение ребёнка
13.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Абдулбяр

Смерть
25.09.2001

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