Хабибуллина (Сибгатуллина) Някия
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1947
Дата смерти25.09.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947
Отец: Сибгатуллин Абдулла
Мать: Сибгатуллина Махнузя
Бракосочетание
Около 14.12.1963
Муж: Хабибуллин Абдулбяр
Рождение ребёнка
13.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Абдулбяр
Смерть
25.09.2001