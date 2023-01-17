Спиридонов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонов Михаил Александрович

Спиридонов Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

25.09.1891

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1891

Отец: не указан

Мать: Анисья Семеновна

Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Спиридонов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина Филипповна

Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Спиридонова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина Филипповна

Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.11.1927

Сын: Спиридонов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина Филипповна

Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close