Спиридонов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения25.09.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1891
Отец: не указан
Мать: Анисья Семеновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Спиридонов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Спиридонова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
17.11.1927
Сын: Спиридонов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Спиридонова Екатерина Филипповна