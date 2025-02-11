(Kauenhowen) Sara
женский, родилась 03.02.1829
Супруги
Hiebert Peter15.07.1818 г.р.
Дети
(Hiebert) Anna16.03.1843 г.р.
Hiebert Peter01.07.1845 г.р.Показать еще 9
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1842
Муж: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
16.03.1843
Дочь: (Hiebert) Anna
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
01.07.1845
Сын: Hiebert Peter
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
28.10.1847
Сын: Hiebert Wilhelm
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
23.01.1850
Сын: Hiebert Peter
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
14.03.1852
Сын: Hiebert Johann
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
17.02.1854
Сын: Hiebert Bernhard
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
11.01.1857
Дочь: (Hiebert) Katarina
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
01.06.1860
Сын: Hiebert Jacob
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
29.03.1863
Сын: Hiebert Abraham
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
19.11.1864
Сын: Hiebert Abram
Отец ребёнка: Hiebert Peter
Рождение ребёнка
25.04.1867
Дочь: (Hiebert) Helena
Отец ребёнка: Hiebert Peter