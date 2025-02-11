(Kauenhowen) Sara 03.02.1829 — найти родственников по фамилии на Familio

(Kauenhowen) Sara

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.02.1829

Супруги
Hiebert Peter15.07.1818 г.р.
Дети
(Hiebert) Anna16.03.1843 г.р.
Hiebert Peter01.07.1845 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1842

Муж: Hiebert Peter

Бракосочетание с: Anna KROPP

Рождение ребёнка
16.03.1843

Дочь: (Hiebert) Anna

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
01.07.1845

Сын: Hiebert Peter

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
28.10.1847

Сын: Hiebert Wilhelm

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
23.01.1850

Сын: Hiebert Peter

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
14.03.1852

Сын: Hiebert Johann

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
17.02.1854

Сын: Hiebert Bernhard

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
11.01.1857

Дочь: (Hiebert) Katarina

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
01.06.1860

Сын: Hiebert Jacob

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
29.03.1863

Сын: Hiebert Abraham

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
19.11.1864

Сын: Hiebert Abram

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Рождение ребёнка
25.04.1867

Дочь: (Hiebert) Helena

Отец ребёнка: Hiebert Peter

Мы используем куки для улучшения работы сайта.