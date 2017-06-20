Титенок (Повесмо) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1929
Дата смерти20.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1954
Дочь: Титенок Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Титенок Ефим Федосович
Рождение ребёнка
22.02.1957
Дочь: Титенок Тамара Ефимовна
Отец ребёнка: Титенок Ефим Федосович
Рождение ребёнка
13.03.1961
Дочь: Семигулина Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Титенок Ефим Федосович
Смерть
20.06.2017