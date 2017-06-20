Титенок (Повесмо) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титенок (Повесмо) Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1929

Дата смерти

20.06.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1954

Дочь: Титенок Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Титенок Ефим Федосович

Рождение ребёнка
22.02.1957

Дочь: Титенок Тамара Ефимовна

Отец ребёнка: Титенок Ефим Федосович

Рождение ребёнка
13.03.1961

Дочь: Семигулина Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Титенок Ефим Федосович

Смерть
20.06.2017
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