Хасанова Адиля Вафиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Адиля Вафиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1958

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1958

Отец: Сибатуллин Вафа

Мать: Сибатуллина Фяридя

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