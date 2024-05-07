Липухина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Липухин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Липухина) Эвелина
Отец ребёнка: Липухин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липухин Сергей
Отец ребёнка: Липухин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липухин Сергей