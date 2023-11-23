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Лавров Глеб Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Лавров Александр Михайлович

Мать: Лаврова (Дунаева) Александра Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
главный конструктор Щербаковского завода полиграфических машин
Рождение ребёнка
1934

Сын: Лавров Александр Глебович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Лаврова) Ольга Глебовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1985

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