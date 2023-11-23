Лавров Глеб Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
главный конструктор Щербаковского завода полиграфических машин
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лавров Александр Глебович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Лаврова) Ольга Глебовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1985